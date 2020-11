Vliegt er een Afrikaanse zeearend boven Gooik?

Indien het inderdaad gaat over de Afrikaanse zeearend, is het nog maar de vraag, hoe het dier hier bij ons is terechtgekomen. "Het gebeurt nog dat we een exoot zien in België en in de meeste gevallen gaat het dan om een dier in gevangenschap, iemand die zo'n beest bij hem thuis heeft", verduidelijkt Lenvain. "Ik werd intussen al gecontacteerd door een organisatie uit de buurt van Namen, die sinds vorig jaar een Afrikaanse zeearend mist. Het dier ontsnapte tijdens een training. Maar of die echt van hen is, weet ik niet. Zij zullen nu komen kijken. Wie weet is het dier echt wel vanuit Afrika tot hier gevlogen en dan moeten wij ons afvragen hoe het beest hier kan leven, kan gedijen. "