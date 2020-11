Vrouw (50) zwaargewond na hevige woningbrand, haar 2 honden overleven brand niet

De hevige brand woedde in een huis in de Sluizenstraat in Bredene. De vlammen sloegen al snel door het dak. Iemand die in de buurt was, heeft de hulpdiensten gebeld en de bewoonster opgevangen. De vrouw had het brandende huis op tijd kunnen verlaten, maar was erg verward. Ze is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Haar twee honden haalden het niet, zij zijn in de brand gebleven. De brandweer heeft wel de kat kunnen redden.

Het was zaterdagnamiddag hevig aan het waaien aan zee, wat het voor de brandweer moeilijk maakte om te blussen. Er moesten verschillende korpsen komen en er waren ook meerdere tankwagens nodig om het vuur geblust te krijgen. Het huis is wellicht helemaal vernield. Het vuur is per ongeluk ontstaan. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te onderzoeken.