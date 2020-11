Waarom kunnen jongeren wel naar school maar amper of niet naar de kunstacademie?

Als ik terugflits naar vandaag en nu tot tweemaal toe moet lezen in een ministeriële brief dat het DKO zich in de vrije tijd of hobbysfeer bevindt, dan krijg ik het lastig. Er zijn weinig argumenten in te brengen tegen bepaalde maatregelen in deze Covidtijd. Ik ben geen gezondheidsexpert, viroloog, biostatisticus, politicus of wat dan ook. Maar ik ben wel een expert op het vlak van DKO en ik ben zeker niet de enige.

Via deze brief richt ik me tot de adviseurs en de politici die deze beslissingen moeten nemen. En ik heb daar vragen over.

