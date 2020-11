Radiopresentatrice Lugart Simoens is op 92-jarige leeftijd overleden. In 1993 nam Lutgart Simoens afscheid van de radio, het medium waarvoor ze meer dan veertig jaar had gewerkt. Vrienden en collega's zetten haar in de bloemetjes in de Bourlaschouwburg. Bekijk hier de woorden waarmee Lutgart Simoens in 1993 afscheid nam van de radio en haar publiek.