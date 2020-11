Baasje doodgestoken hondje in Waasmunster nog altijd in shock: "Dribbel zou nooit iemand kwaad doen"

De eigenaars van de Jack Russell die afgelopen zaterdag is doodgestoken, zijn in shock en begrijpen het totaal niet. Een voorbijrennende jogger stak kleine Dribbel dood met een scherp voorwerp. Het hondje was niet aan de leiband: "Het is hier heel landelijk. Dribbel is ook heel klein en zou niemand kwaad doen. We begrijpen er niks van", zegt eigenaar Kristoff Van Havere.