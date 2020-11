Coronavaccin wordt gratis voor alle Belgen, maar niet verplicht

Wie eerst het vaccin krijgt zal worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. "Het lijkt evident dat je voorrang geeft aan wie werkt in ziekenhuizen en woonzorgcentra", zegt de minister. "Ook oudere mensen hebben -zoals bij het griepvaccin- voorrang." Hoe dan ook moet er nog heel wat uitgeklaard worden, want de eerste ladingen vaccins zullen wellicht in kleine hoeveelheden worden geleverd.

Voor er kan gevaccineerd worden, moet er natuurlijk eerst een vaccin zijn. België neemt daarom deel aan de Europese aankoopprocedure voor de COVID-19-vaccins, waarbij de Europese Commissie in naam van de lidstaten onderhandelt met de bedrijven. Er zijn momenteel al drie contracten ondertekend. "We leggen onze eieren in verschillende mandjes", zegt Vandenbroucke daarover. "Als we op verschillende aankoopdossiers van de Europese Commissie intekenen, gaan we genoeg vaccins hebben voor elke Belg."