Bib Mol doekt cd-afdeling op: "Tijdperk van de cd's is voorbij"

Van de 7.000 leden van de bibliotheek in Mol zijn er nog maar 70 die cd's ontlenen. Te weinig om daar verder in te investeren. Het gaat niet alleen om geld maar ook om ruimte. "We hebben er lang over nagedacht maar we kampen met een plaatstekort en dan moet je de ruimte optimaal benutten", vertelt bibliothecaris Annemie Bosch. "Boeken om de Nederlandse taal te leren bijvoorbeeld zijn veel nuttiger. We hebben dit jaar nog maar 2.500 cd's uitgeleend. Enkele jaren geleden waren dat er nog gemakkelijk 15.000 per jaar."