Bijna elke dag verkeersongeval aan werken E17 in Gentbrugge, extra maatregelen helpen amper

Drie ongevallen die gelinkt zijn aan de werfzone liepen fataal af. Het eerste vond eind mei plaats. Een Franse vrachtwagenchauffeur kwam toen om het leven nadat hij met volle snelheid inreed op drie stilstaande vrachtwagens in Destelbergen. Amper een week later overleed een 37-jarige Hongaarse trucker bij een kettingbotsing tussen vrachtwagens in Kalken. Ook begin deze maand kostte een ongeval in Destelbergen één persoon het leven. Alle drie de incidenten vonden plaats in de staart van een file voor de werken, al dan niet ten gevolge van een eerder ongeval.