Boze EU-lidstaten Hongarije en Polen blokkeren Europese meerjarenbegroting en corona-herstelfonds

De antimisbruikprocedure kunnen Polen en Hongarije met hun tweetjes niet tegenhouden, maar dat kunnen ze wel met de meerjarenbegroting en met de opstart van het coronaherstelfonds, want daarmee moeten alle 27 lidstaten instemmen. Polen en Hongarije dreigden vorige week al met een veto, dat dreigement hebben ze nu ook uitgevoerd tijdens een vergadering van de ambassadeurs die elk land bij de EU heeft.

De demarche van beide landen is opvallend, want Hongarije krijgt 6,25 miljard uit het coronaherstelfonds, Polen zelfs 23 miljard. Maar de discussie is niet gesloten, ze verhuist naar de bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken dinsdag en als daar geen vergelijk gevonden wordt, komt ze op de tafel van de Europese top over de coronacrisis die – in videovorm - gepland is voor donderdag.