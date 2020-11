Brandstichting in kerk van Ruisbroek

Een buurvrouw en verantwoordelijke voor het openen van de kerk in Ruisbroek had gezien hoe een man brand had gesticht in de Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouwe-kerk. Ze verwittigde de brandweer die snel ter plaatse was. Het rek met kaarsen stond in lichterlaaie. De dader leek dronken en herhaalde telkens dat hij niks met de brand te maken had. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kon het vuur snel doven en zo bleef de schade beperkt. Nadien hebben de brandweerlieden de kerk nog verlucht.