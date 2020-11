Brugse zwanen moeten binnen door vogelgriep

Vogelgriep is een virus dat niet schadelijk is voor de mens, maar wel voor alle pluimvee. Niet alleen kippen, maar ook eenden, ganzen en zwanen moeten sinds gisteren worden opgehokt of afgeschermd met een net. Op die manier kunnen de dieren niet besmet raken door wilde vogels met vogelgriep.

Ook de 120 zwanen die in Brugge op de Reitjes rondzwemmen, moeten dus binnen. Maar zwanen kan je niet zomaar vangen, want als ze opgejaagd worden, vliegen ze weg. Dus hebben ze in Brugge een plan, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD): "Sinds zondag krijgen ze geen eten meer, zodat ze tegen donderdag veel honger hebben. Dan zullen we ze lokken met eten naar een kooitje. Daarna worden ze buiten de Smedenpoort gebracht, waar er 120 hokjes zijn en ook een zwemvijver speciaal voor hen. Daar worden ze goed verzorgd en zullen ze dan ook lekker eten krijgen."