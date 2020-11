Cameranetwerk houdt voortaan het centrum van Zonhoven in de gaten

"We willen uiteraard vooral de veiligheid verhogen", legt burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) uit. "Met de camera's hopen we meer criminele feiten in het centrum te kunnen oplossen, als je over beelden beschikt, wordt dat een stuk gemakkelijker. Tegelijk kunnen ook live-beelden worden bekeken bij grotere evemenementen zoals Zonhoven Trapt Door, de wekelijkse markt, ... en indien de situatie het vereist kan de politie dan ploegen ter plaatse sturen."