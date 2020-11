Contactloos betalen brak door tijdens coronacrisis

De cijfers komen uit een bevraging van Bancontact Payconiq Company, bij 1000 Belgen. Bijna drie kwart (72 procent) van de ondervraagden gaf aan al eens contactloos betaald te hebben door hun bankkaart tegen een betaalterminal te houden of met hun smartphone een QR-code te scannen. Vorig jaar was dat nog maar een derde. En 43 procent zegt intussen minstens een keer per week te betalen door de bankkaart tegen de terminal te houden, zonder de pincode te moeten intikken.



De groei is niet echt verrassend. Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt contactloos betalen gepromoot als hygiënisch betaalmiddel. De limiet voor contactloos betalen zonder dat je je pincode moet intikken, werd ook opgetrokken van 25 naar 50 euro.

Meer respondenten gaven ook aan vertrouwen te hebben in contactloos betalen zonder pincode: 59 procent, tegen 37 procent in 2019. Al is tegelijkertijd ook 59 procent nog altijd van mening dat een pincode altijd verplicht zou moeten zijn bij niet-cashbetalingen. In 2019 was dat wel nog 74 procent.

Een van de "slachtoffers" van de groei van contactloos betalen is het cash geld. Waar vorig jaar nog drie kwart minstens een keer per week met biljetten en/of munststukken afrekende, is dat dit jaar gedaald naar 57 procent. En voor het eerst zouden vrienden op restaurant vaker een betaalapp gebruiken om onderling af te rekenen dan hun portefeuille boven te halen. Het percentage respondenten dat denkt dat cash geld binnen tien jaar niet meer bestaat, is gestegen van 32 procent in 2019 naar 46 procent dit jaar.