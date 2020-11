De teloorgang van het budgettair fatsoen

De regering Wilmes, die van het Parlement gedurende een half jaar bijzondere machten kreeg, verzaakte aan haar cruciale opdracht om dit land te behoeden voor een tweede opsluiting. Wat wij in de zomer nog voor onmogelijk hielden is nu echter terug in voege getreden. De maatschappelijke kostprijs daarvan is gigantisch.

We hebben vervolgens nog even moeten wachten op een nieuwe federale regering maar kregen er dan wel onmiddellijk één van serieus formaat. De twintig regeringsleden en hun kabinetten kosten in totaal een kwart meer dan de besparingsregering Michel I. Om allerhande redenen is dit een ronduit verkeerd signaal in deze penibele tijden.