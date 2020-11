Directeur woonzorgcentrum in Hamont-Achel: "Met man en macht gewerkt, rapport Amnesty doet pijn"

Het rapport is de directeur van het woonzorgcentrum in het verkeerde keelgat geschoten. Vooral omdat er de afgelopen weken en maanden keihard is gewerkt om de situatie meester te blijven: “Wij zijn elke dag in de weer geweest om corona buiten onze muren te houden, en dat is tot nu toe ook gelukt. En ik geloof dat de meeste personeelsleden in woonzorgcentra hun uiterste best hebben gedaan om er te zijn voor de bewoners. Dan is het pijnlijk als je zo’n rapport onder ogen krijgt. Het is frustrerend als het altijd gaat over de negatieve uitwassen.”

Het is duidelijk dat de directeur de conclusies van Amnesty niet deelt, toch zeker niet als het over zijn woonzorgcentrum gaat. Volgens Amnesty was er te weinig communicatie mogelijk tussen bewoners en familie in de eerste lockdown. “We hebben gewerkt met een permanentie zodat familie en vrienden van bewoners altijd contact konden opnemen en op de hoogte waren. Als bewoners geen kinderen hebben proberen we actief op zoek te gaan naar andere contacten waar ze iets aan kunnen hebben, oude buren bijvoorbeeld. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat onze bewoners niet in een isolement terechtkomen.”