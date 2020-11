Duif Armando uit Ingelmunster is niet langer de duurste: "Ik ga proberen om ook het nieuwe record te verbreken"

Toch wel opvallend: mannetjesduif Armando en vrouwtjesduif New Kim werden door dezelfde man aangekocht. "Dat is een steenrijke man uit China. Hij koopt al de beste duiven op. Daarna koppelt hij ze met elkaar, en met de jongen doet hij mee aan wedstrijden in China", weet Verschoot. "Het is een slimme investering, want de jongen van Armando en New Kim gaan enorm veel geld opbrengen."