De worsteling van oud-president Barack Obama met zijn idealisme en de harde realiteit

In zijn gelijknamige biografie beschrijft Obama hoe hij tijdens zijn inauguratie een briefje bij zich had met evacuatie-instructies want de dag ervoor waren er geloofwaardige inlichtingen binnengekomen over een terroristische aanslag tijdens de plechtigheid. Toen hij zijn inauguratierede afsloot, "was ik opgelucht dat het briefje in mijn borstzak was gebleven", schrijft hij. Zelfs op dat heuglijke moment werd Obama geconfronteerd met het grote verschil tussen de verwachtingen van zijn kiezers en de harde realiteit waarmee hij als president te maken kreeg. Er was niet alleen de dreiging van terreur, Amerika zat ook in een diepe economische crisis na de crash van het financiële systeem in september 2008.

