Elektrische fietswagen Twike te huur in Gent. "Hij ziet er retro uit, haalt tot 80 kilometer per uur en bij mooi weer kan het dak er zelfs af"

Een tikkeltje ‘Back to the Future’, zuiniger dan een Tesla en een bereik van 100 kilometer: maak kennis met de Twike, een kleine elektrische wagen - met trappers - die vlot snelheden tot 80 kilometer per uur haalt. De driewielige auto bestaat al sinds de jaren tachtig, maar duikt maar zelden op in het Gentse straatbeeld. Daar kan nu wel eens verandering in komen: jeugdvrienden Simon Van den Abeele (30) en Anton Christiaens (33) kochten samen een tweedehands exemplaar. Ze stellen hem vanaf december ter beschikking via hun vzw Dégage.