Zwaargewonde Roemeense arts die patiënten uit brandend ziekenhuis probeerde te redden, wordt in België behandeld

De Roemeense dokter Catalin Denciu, die zwaar verbrand geraakte toen hij patiënten probeerde te redden uit een brand in zijn ziekenhuis in Piatra Neamt, is overgebracht naar het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. Bij de brand kwamen tien coronapatiënten om het leven die op de dienst intensieve zorg lagen.