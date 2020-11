Het is niet omdat Biden gewonnen heeft dat Europa weer mag gaan slapen

Veel hangt inderdaad af van China’s toekomstig gedrag. Strategische autonomie ging er nooit om een middenpositie in te nemen tussen de VS en China. De EU verkiest haar belangen samen met de VS te verdedigen en staat veel dichter bij Washington dan Beijing. Als China een agressieve macht zou worden, moet de EU zij aan zij met de VS elk expansionistisch project afblokken. Maar ook een autoritair China heeft legitieme belangen en het recht om die op een legitieme manier na te streven. Als het daarin succesvol is, is dat geen reden voor verwijten, maar om zelf beter te doen.

Zal China begrijpen dat Bidens overwinning ook voor hen een kans is? Geef degenen in de EU en de VS die menen dat samenwerking met China nog altijd mogelijk is iets om mee te werken, en werkbare relaties tussen de grootmachten kunnen gevrijwaard blijven. Blijf koppig reciprociteit weigeren en dezelfde economische regels volgen die de EU en de VS toepassen, en versterk de stemmen die uit zijn op een confrontatie.