Hoe de machtsstrijd in de Britse regering een akkoord met de EU dichterbij kan brengen

Cummings was jarenlang Johnsons souffleur. Hij was het brein achter de brexitcampagne en de verkiezingsoverwinning van de Conservatieven eind vorig jaar.

Maar de laatste maanden zat er een haar in de boter. Waarschijnlijk had dat te maken met de lockdown in de lente, toen een besmette Cummings toch met zijn vrouw en zoontje naar het noorden van Engeland reed, en daarna een uitstapje maakte naar het toeristische Barnard Castle. Johnson hield zijn adviseur de hand boven het hoofd, maar volgens bronnen in Downing Street was hij furieus.