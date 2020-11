Vastgoedkantoren beweren dat huisbezoeken kunnen plaatsvinden, kabinet-Verlinden ontkent

De vastgoedkantoren, Dewaele Vastgoedgroep, ERA Belgium, Trevi, Hillewaere, Century21, Agence Rosseel en andere, werkten een procedure uit om plaatsbezoeken toch te laten plaatsvinden, "conform de wetgeving". Kandidaat-kopers- of -huurders krijgen daarbij de info over het pand via de vastgoedmakelaar en maken een afspraak ter plaatse.



"Particulieren kunnen de sleutel ophalen in het kantoor, een afspraak ter plaatse maken met de eigenaar of zelfs via videocall met de makelaar de nodige uitleg krijgen terwijl ze het pand bezoeken. De vastgoedmakelaar is hierbij niet fysiek aanwezig, zodat alles conform de regels gebeurt", zeggen ze in een persbericht.