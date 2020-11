Rode Kruis roept Leuvense studenten op om ondanks corona toch bloed te doneren

Maandag en dinsdag zamelt het Rode Kruis bloed in op het Ladeuzeplein in Leuven, woensdag en donderdag gebeurt dat in het Gymnasium in Heverlee. Een traditie, want al 30 jaar lang organiseert Rode Kruis-Vlaanderen met Bloedserieus, een inzamelactie voor en door studenten. Een groot aantal van de 12.000 donaties die zo worden ingezameld, namelijk 3500, komt uit studentenstad Leuven.