Leerkracht uit Hasselt klaagt aanpak minister Weyts aan: "Kostbare lestijd verloren door te laat te schakelen"

Maes begrijpt niet goed waarom de huidige code oranje nu pas geldt in alle scholen. "Er lag eigenlijk een zeer goed draaiboek op tafel. De overgrote meerderheid van de leerkrachten kon zich daar in vinden. De werking van de lagere scholen en de eerste graad secundair werd zo volledig gegarandeerd en de tweede en derde graad zou halftijds thuis les volgen, zoals nu het geval is", vertelt de leerkracht Frans. "Weyts is wekenlang vijftig tinten geel blijven verzinnen om maar niet te hoeven schakelen naar code oranje. De laatste weken voor de herfstvakantie waren daardoor pure chaos. Veel leerkrachten en leerlingen waren ziek of zaten in quarantaine. Ik heb zelf ook corona gehad, en ik kon thuis geen les geven omdat de leerlingen met zulke grote groepen in de studie zaten. Er is dus heel wat kostbare lestijd verloren gegaan, zeker omdat de herfstvakantie een week verlengd is. Je had ook een volledige week afstandsonderwijs kunnen organiseren."

Toch heeft Maes zin om er weer aan te beginnen vandaag, want het kan allemaal wel degelijk veilig volgens de leerkracht. "Onze klaslokalen hebben heel grote ramen dus we kunnen gelukkig goed ventileren, alhoewel dat deze winter niet evident wordt. Onze klasgroepen zijn ook kleiner dus op dat vlak kunnen we én afstand houden én mondmaskers dragen. Het zou dus moeten lukken, maar we beginnen aan vandaag met een klein hartje."