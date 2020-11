Limburgse zorginstellingen wisselen gegevens uit via glasvezel: "Grote bestanden in hoge resolutie snel bij de arts krijgen" 

In een pilootproject onderzoekt HospiSmart in welke mate het glasvezelnetwerk kan worden ingezet bij de behandeling van MS. Via de glasvezel zouden bijvoorbeeld MRI-beelden kunnen worden uitgewisseld die nodig zijn bij het universitair onderzoek naar de rol van artificiële intelligentie bij deze aandoening.

In een ander pilootproject wordt het glasvezelnetwerk ingezet om beelden en studies in hoge resolutie zeer snel bij de arts te krijgen, zodat die ze online kan raadplegen. Dat moet een nodeloos nieuw onderzoek voorkomen en tijdswinst opleveren voor patiënten in een acute nood.