Horecapersoneel neemt keuken woonzorgcentrum Aarschot over nu kookploeg in quarantaine zit. "Ze hebben een hart van goud"

Net zoals op veel plekken zijn er ook in het woonzorgcentrum Sint-Rochus veel besmettingen met het coronavirus. Ook het keukenteam ontsnapte er vorige week niet aan. Dat team werkt in twee gescheiden groepen met telkens 10 mensen, maar in elke groep was er een besmetting en dus moest iedereen in quarantaine. Een groot probleem voor het woonzorgcentrum, want daardoor kon niemand nog het eten tot bij de bewoners krijgen.