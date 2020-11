Meer dan 80.000 slachtoffers van seksueel misbruik bij Amerikaanse Scouts melden zich

De onthullingen over seksueel misbruik bij de BSA kwamen in 2012 in de openbaarheid. De krant Los Angeles Times publiceerde duizenden pagina's aan documenten die aantoonden dat de vereniging decennialang seksueel misbruik had toegedekt, gepleegd door duizenden vrijwilligers. Toen was er sprake van 5.000 "dossiers van perversie", overeenkomstig met het aantal vermoede daders. Tot dan had de leiding van de BSA die informatie geheim gehouden. Vaak werd er geen melding bij de autoriteiten gedaan.