Naar een lockdown zonder wegwerparbeid

Veel werkgevers zijn dag en nacht bezig geweest met het volledig hertekenen van het arbeidsproces, het stimuleren van telewerk en zelfs het massaal inkopen van sneltests. Niet iedereen geniet echter van de luxe om thuis of onder veilige omstandigheden te werken. Telewerken is voor velen in de dienstensector de norm, maar voor bijvoorbeeld poetshulpen en verpleegkundigen of de meeste industriële banen is thuiswerk onmogelijk.

In de industrie is de mate van bescherming vaak afhankelijk van het opleidingsniveau. Hoogopgeleide werknemers zijn meestal goed beschermd. Als zij uitvallen, stort de productieketen in. Laaggeschoolde of tijdelijke werknemers daarentegen worden gewoon vervangen als ze ziek zijn. Zeker nu de werkloosheid zo hoog is, is het voor werkgevers niet essentieel om te investeren in hun veiligheid.