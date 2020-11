NASA en SpaceX lanceren vier astronauten naar ISS

NASA stopte in 2011, onder toenmalig president Barack Obama, zijn eigen lanceringen naar het ISS, om te focussen op missies naar de maan en naar Mars. Sindsdien maken de VS gebruik van Russische Sojoez-raketten, maar dat kost de VS steeds meer. Daarom sloot NASA met SpaceX en Boeing contracten af om een ruimtetuig te bouwen om astronauten naar het ISS te brengen.

De raket vertrok vanop Kennedy Space Center in Florida.