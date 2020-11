Gaan cafés en restaurants dit jaar nog open? "Ik ben niet zo positief", zegt biostatisticus Niel Hens

"Dat gaat nog wel even duren, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo positief over." Dat antwoord biostatisticus Niel Hens vanavond in "De afspraak" of de vraag of cafés en restaurants dit jaar nog weer opengaan. "We weten dat het een risicovolle omgeving is. Dat heeft niks met mensen in de horeca te maken want die doen erg hun best, maar het is nu eenmaal een ontmoetingsplaats."