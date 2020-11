Nieuw coronatestcentrum in Tervuren: "We moeten testcapaciteit voor de Druivenstreek uitbreiden"

Er is nood aan meer testcapaciteit in de Druivenstreek, en daarom gaat vandaag een nieuw testcentrum open in Tervuren, vertelt dokter Dirk Devroey: "Aangezien er nu meer en meer getest moet worden voor corona en de testcentra in Wezembeek-Oppem en Hoeilaart aan hun maximumcapaciteit zitten, is het nodig dat we de testcapaciteit kunnen uitbreiden. En dus is een nieuw testcentrum opengegaan in Tervuren, in de oude gebouwen van de overheidsdienst Financiën."