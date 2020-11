Online rouwregister voor Lutgart Simoens in Edegem

"Veel mensen hebben haar ongetwijfeld beter gekend dan ik haar mocht kennen maar mijn herinneringen zijn wel intens", vertelt burgemeester Koen Metsu (N-VA). "Enkele jaren geleden kreeg ik een zwart-wit foto van Lutgart, uit haar jonge jaren. Er stak een heel lieve brief bij van haar. Ze vroeg of ik haar kende en stelde voor om bij haar thuis eens een kop koffie te komen drinken. Dezelfde week nog zat ik bij haar aan de keukentafel. Ze was de innemende vrouw die ik verwachtte. Ze vertelde over haar leven, over de ups maar ook de downs. Bij de tweede kop koffie ging het gesprek nog dieper, over ethische kwesties zelfs. Lugart was iemand die een uitgesproken mening had over de eigen wilsbeschikking bijvoorbeeld. Als ik haar huis verliet, keek ik al uit naar een volgende ontmoeting. Gelukkig heb ik haar nog enkele keren opgezocht".