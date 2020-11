Start werken Parkbrug in Antwerpen: fietsbrug krijgt nu ook fietshelling aan het Eilandje

Vandaag beginnen aan de Parkbrug in Antwerpen werkzaamheden om de fietsbrug gebruiksvriendelijker te maken. Er wordt een fietshelling geplaatst. “Aan de kant van het Eilandje is er namelijk geen fietshelling, enkel een lift en een trap waar al wat problemen mee zijn geweest”, dat vertelt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Via de brug kan je veilig over de Italiëlei van Park Spoor Noord naar het Eilandje.