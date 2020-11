Politie Heusden-Zolder betrapt man met 13 flessen lachgas in auto

Afgelopen weekend heeft de politie van Heusden-Zolder een man (21) uit Genk betrapt met maar liefst 13 flessen lachgas in z'n auto. De controle gebeurde nadat de politie enkele meldingen gekregen had van een verdacht voertuig op de parking van de Aldi in de Koolmijnlaan.

Lachgas is een populaire feestdrug bij jongeren die veel schadelijker is dan de meeste gebruikers denken. Een overdosis aan lachgas kan zelfs leiden tot de dood. De man had ook nog een kleine hoeveelheid drugs op zak. De 13 flessen lachgas en de drugs werden in beslag genomen en de man kreeg enkele PV's voor het bezit ervan.