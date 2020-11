In Ronse keken agenten van de politie vreemd op toen ze bij een patrouille een auto opmerkten die rare bewegingen maakte. Ze vonden dat de bestuurder er een nogal aparte rijstijl op nahield en ze probeerden hem te doen stoppen. De bestuurder reageerde daar vreemd op en reed de 2 agenten bijna aan. Het is niet duidelijk of dat de bedoeling was. Zeker was wel dat de bestuurder de politieagenten probeerde af te schepen. Even later ontdekten de agenten ook waarom. Toen ze de auto uiteindelijk aan de kant kregen, bleek dat de bestuurder nog maar 13 jaar was. Hij was aan het leren autorijden van z'n vader, die naast hem zat aan de passagierskant.