Proces treinramp Buizingen opnieuw van start: wat staat er op de agenda?

Normaal gezien nemen vandaag de burgerlijke partijen het woord (advocaten van de slachtoffers). Pas morgen zouden de pleidooien van de beklaagde volgen (in deze Infrabel). Het is vooral afwachten wat het parket zal zeggen. Zij zullen een nieuwe, hogere straf vragen voor Infrabel. Het is niet zeker of het parket vandaag al het woord neemt.

Het proces vindt plaats in het Justitiepaleis in Brussel, door corona wordt er uitgeweken naar de grote zaal van het Hof van Cassatie. Het proces zal drie dagen in beslag nemen, waarna de rechtbank de zaak in beraad neemt. Een uitspraak volgt pas later, daartegen is enkel cassatieberoep nog mogelijk.