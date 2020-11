Radio 2-collega's over Lutgart Simoens: "Haar man liep achter haar aan in de gang met twee netzakken vol LP's"

Voor Radio 2-presentatrice Els Broekmans ging een droom in vervulling toen ook zij "Vragen staat vrij" mocht presenteren. "Na Lutgarts pensioen presenteerde Albrecht Wauters het programma. Maar als Albrecht er niet was, mocht ik invallen. Toen die bekende introtune van "Vragen staat vrij" begon met mijn naam erbij, kreeg ik een krop in de keel en tranen in de ogen. Mijn droom als radiomaker kwam uit. Ik zat op de stoel waar de grote Lutgart Simoens al die jaren had gezeten." Later op de avond volgde nog een hoogtepunt voor Broekmans. "Je moet weten, "Vragen staat vrij" duurde van acht uur tot half twaalf op zondagavond. Het was bijna middernacht en ik loop de studio uit. Plots riep de telefonist aan het onthaal me want er was telefoon voor mij. Het bleek Lutgart te zijn. Ze wilde me zo laat op de avond zeker nog laten weten dat ik het heel goed had gedaan die eerste keer. Dat vat helemaal samen wie ze was: een fantastische vrouw."