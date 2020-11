Lutgart Simoens leest voorbij het graf afscheidsbrief voor: "Het lied is uit, het is mooi geweest"

"Mijn klein afscheid"

Hier ligt het stilgevallen hartje van Lutgartje.

De plaat gepoetst, het is voorbij,

voor haar staat vragen nooit meer vrij.

Als mijn lied is uitgezongen,

en ’t met leven is gedaan,

als mijn spons is uitgewrongen,

zal ik zonder morren gaan.

Laat de zeisman dan maar komen,

’t lied is uit, ’t is mooi geweest.

Laat mij dan maar eeuwig dromen,

van een eeuwig durend feest.

Als niets meer moet en niets meer kan,

begraaf mij dan naast mijn stille, lieve man.