Frans internationaal radiostation verklaart 100 beroemdheden, onder wie de Queen, per abuis dood door technisch falen

Het is de nachtmerrie van elk nieuwsmedium: iemand die nog in leven is per ongeluk doodverklaren. Precies dat rampscenario heeft Radio France Internationale vandaag meegemaakt, een Frans internationaal radiostation met miljoenen luisteraars én bezoekers op zijn website wereldwijd. Erger: het ging niet om 1 foute dode, maar om liefst 100 in een klap.