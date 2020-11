Rapport Greenpeace: er blijven grote verschillen tussen groenestroomleveranciers

Verder krijgen de bedrijven punten op basis van de hoeveelheid geleverde stroom, hun algemeen aanbod en de investeringen in hernieuwbare energie. Daar horen de traders niet bij. Die bedrijven bungelen onderaan de rangschikking. Zij verkopen namelijk grijze stroom in een groene verpakking. Dat wil zeggen dat ze goedkoop een zogeheten garantie van oorsprong van een echte groenestroomproducent kopen om hun product aantrekkelijker te maken. Het is een legale praktijk, maar veel zoden zet die niet aan de dijk.

Positief is zeker dat er steeds meer investeringen gaan naar hernieuwbare energie, meent Greenpeace, ook al kost dat vandaag punten. Zo koopt Eneco voorlopig veel stroom op de “grijze” markt om grote Nederlandse klanten te bedienen zoals KPN, Schiphol en het openbaar vervoer in Rotterdam. Maar de opbrengsten dienen voor groene investeringen, zegt woordvoerder Mark Van Hamme. "Het is altijd ons doel om op lange termijn bedrijven te voorzien van uitsluitend groene stroom, ook al moeten we in het begin van een bedrijfscontract soms grijze stroom leveren."