Renovatie station Gent-Sint-Pieters nu al ruim 20 miljoen euro boven budget

Bovendien verloopt de plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase (sporen 1 tot 7) "zeer moeilijk", aldus het Rekenhof. Een eerste overheidsopdracht werd begin 2017 stopgezet vanwege te hoge offerteprijzen, net zoals een tweede begin 2020, ondanks een belangrijke inperking van de opdracht. Midden september 2020 zou een derde procedure bekendgemaakt worden op basis van een vereenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertraging van ruim vier jaar voor het plaatsen van de opdracht voor deze tweede fase.

De NMBS schuift eind 2027 naar voor als streefdatum voor de werkzaamheden aan het station. "We zijn nu eind 2020 en er is geen concrete vooruitgang in de werken", zegt Yüksel nog. "Meer nog, de tweede fase is nog altijd niet vergund. Ik ben benieuwd of de werken werkelijk eind 2027 klaar zullen zijn." De NMBS geeft mee dat met de aanvang van de tweede fase na de zomer van 2021 is gepland.