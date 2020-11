Restafvalzakken op straat na steekvlam in vuilniswagen

De steekvlam onstond bij het persen van de vuilniszakken in de laadruimte. "De steekvlam was zo'n halve meter groot en er was ook rookontwikkeling", vertelt Katleen Mertens van afvalbeheerder IOK. "De ophaling is onmiddellijk gestopt en de vuilniszakken werden op straat gelegd". De brandweer kwam meteen ter plaatse en kon het smeulende afval doven. Het afval werd in een containerwagen geladen. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan het voertuig. Over de precieze oorzaak is nog geen uitsluitsel. Mogelijk gaat het om een chemische reactie of om een houder van een spuitbus die onder druk kwam bij het persen van het afval. De IOK waarschuwt daarom om zeker geen klein chemisch afval in de restafvalzak te steken.