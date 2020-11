Rustig weekend in Willebroek: strengere maatregelen werpen vruchten af

Afgelopen week kwamen er bij de politie verschillende meldingen binnen van overlast door jongeren. Vorige week woensdag werd burgemeester Eddy Bevers (N-VA) zelf ook geduwd door enkele jongeren. Een dag later raakten twee politieagenten lichtgewond nadat ze rake klappen moesten incasseren.

Al die incidenten zetten burgemeester Bevers ertoe aan om strengere maatregelen af te kondigen. Zo is er sinds afgelopen zaterdagavond een vervroegde avondklok van kracht in het centrum van de gemeente: niemand mag er nog buiten tussen 22 uur en 5 uur. Bovendien mogen er maar twee mensen samen op straat en is het verboden om bommetjes of vuurwerk op zak te hebben.