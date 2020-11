Speciale Sinterklaasbrievenbus in Sint-Niklaas: "Met lichtjes, muziek én persoonlijke boodschap van de Sint"

Het is een grote, rode brievenbus geworden: 1,5m groot en knalrood zodat hij voor iedereen opvalt. Een grote S zorgt er ook voor dat kinderen en ouders goed zien dat hij van de Sint is. De brievenbus kan ook tegen weer en wind. "De buitenkant is stevig gemaakt en er zit een houten binnenbrievenbus in zodat de brieven en tekeningen niet kunnen nat of vuil worden," zegt Lieve Van Camp. Maar er is meer. De Sinterklaasbrievenbus geeft ook licht en maakt geluid. "Als kinderen hun brief posten dan gaan er lichtjes branden en speelt er een muziekje. En de Sint laat een persoonlijke boodschap achter als de brief of de tekening in de bus valt. Om de kindjes te bedanken," legt Van Camp uit. (lees verder onder foto)