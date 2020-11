Mucopatiënt en leerkracht Lukas uit Gent is gezicht van campagne over ongeneeslijke longziekte: "Soms beetje bang"

Gentenaar Lukas Vandenbogaerde is ondanks zijn longziekte een actief man: naast leerkracht is hij ook ondernemer. Hij traint zelfs voor een triatlon en is een van de gezichten van de Europese Mucoweek. Vandenbogaerde probeert ondanks zijn ziekte alles te blijven doen wat hij wil, al is het allemaal met een beetje meer moeite dan voor iemand anders. "Sporten is een stuk lastiger want ik krijg veel sneller last van kortademigheid. Een verkoudheid is voor een gewone mens iets om snel over te geraken, maar voor iemand met muco heeft dat meer impact. Ik word over het algemeen sneller ziek."