Te veel rommel in huis en je weet niet hoe je eraan moet beginnen? Bel dan de opruimcoach

Volgens Gwendoline is er een taboe rond het contacteren van een opruimcoach. "Mensen moeten weten dat het geen schande is om hulp in te roepen als je in de chaos bent beland of als je door omstandigheden het overzicht bent kwijtgeraakt. Er is niks mis met opruimbegeleiding. Maar er zijn ook mensen met veel rommel die zich daar goed in voelen, dan is er geen probleem. Die bellen me ook niet."