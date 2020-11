Turnhoutse vensterbank staat vol met Lego: “Het is de opvolger voor de berenjacht van vorige lockdown”

Normaal had afgelopen weekend in Geel de grote Legobeurs "Bricks and More" plaatsgevonden. Omdat de beurs niet kon doorgaan door de huidige coronamaatregelen riep de organisatie op om bij het begin van de herfstvakantie zelf Lego te bouwen en voor je raam te zetten. “Zo kunnen gezinnen met kinderen tijdens de tweede lockdown op Legojacht gaan. Het is eigenlijk de opvolger van de berenjacht tijdens de eerste lockdown. We krijgen heel leuke reacties van buurtbewoners en passanten. Sommige mensen trekken er zelfs foto’s van. Dat zorgt voor licht en verbondenheid bij ons in de buurt”, zegt Van Dyck.