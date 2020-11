Uitzendbureau uit Sint-Niklaas gespecialiseerd in de evenementensector biedt nu jobs aan in zorgsector

Het toont meteen ook aan hoe diep de evenementensector in de problemen zit. Het is een sector die bij uitstek draait op freelancers, op tijdelijke contracten. Sinds het begin van de coronacrisis, nu goed een half jaar geleden, zijn de mogelijkheden voor een job in de sector zo goed als opgedroogd. Dan is een tijdelijke job in de zorgsector ineens interessant, zelfs als die minder betaalt. Axel Torfs: "Wij kunnen niet anders dan de lonen betalen die in de zorgsector zijn afgesproken, en als ik eerlijk ben, dan liggen die toch lager dan wat gebruikelijk is in de evenementensector."