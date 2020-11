Viroloog Van Gucht: "Oma en opa kunnen aan de Sint vragen om de cadeaus direct bij de kinderen thuis te brengen"

Sinds zaterdag is Sinterklaas in het land. Door de coronamaatregelen moesten de kinderen de aankomst van de stoomboot via de televisie volgen. Van Gucht vermoedt dat -net als andere jaren- de Sint bij sommige grootouders, peters of meters ook cadeautjes gaat afgeven bij de kinderen. "We begrijpen dat ze hun oogappels hebben moeten missen de afgelopen maanden en hen graag dat plezier willen doen."