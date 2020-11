20 jaar na schokkende beelden stelt GAIA alternatieven voor veemarkt voor

In het jaar 2.000 maakte dierenrechtenorganisatie GAIA schokkende beelden van dierenleed op veemarkten openbaar. Ze had die beelden undercover gemaakt. Intussen is het aantal veemarkten in ons land afgenomen van 9 tot 3, waarvan nog één in Vlaanderen, namelijk in Rekkem. De situatie is nu beter, maar zijn er in onze tijd geen verstandiger alternatieven voor veemarkten, vraagt GAIA zich af.

"Een veemarkt vraagt onnodige verplaatsingen van dieren, en dat is altijd een risico op dierenleed. Vee samenbrengen vanuit veel verschillende plaatsen is bovendien sanitair een risico." Begrijp: de kans op dierenziektes is groter. Vandenbosch voelt meer voor de filosofie van de korte keten. Dat betekent dat een koper zijn dier bij de boer zelf kan kopen, zonder de tussenstap van een veemarkt.



Op de veemarkt wordt een verkoop beslecht met een ouderwets handje klap. "Maar we zijn toch niet meer in de middeleeuwen?", zegt Vandenbosch, "in Zweden doen ze al 20 jaar met succes een onlineverkoop. Er wordt een foto, bij wijze van spreken een identiteitskaart van een dier op het internet geplaatst, dan kan je dus die dieren bekijken vanuit alle mogelijke invalshoeken, je kan bijvoorbeeld de achterhand van de dieren heel duidelijk bekijken, je hebt dus een heel precies beeld van de kwaliteit van de dieren zelf en op die manier kan je dan online bieden hè."